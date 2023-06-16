Заброньований працівник може виїхати за кордон лише за певних умов: юристи пояснили нюанси

В Україні, де триває мобілізація, виїзд за кордон військовозобов`язаних обмежений, втім, за певних умов право на це мають, зокрема, заброньовані працівники.

Проте, особисті потреби не включені до цього переліку, зазначають фахівці фонду «Право на захист».

Так, під час воєнного стану посадові особи, заброньовані працівники та представники суб'єктів господарювання (зокрема, урядовці, народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці, заброньовані за відповідними органами працівники та інші визначені категорії осіб) перетинають державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Перетнути державний кордон такі особи можуть з відповідними документами:

посвідченням особи, яка перебуває на спеціальному обліку,

АБО витягом з наказу Міністерства економіки України;

документиами, які засвідчують службову мету перетину кордону, тобто документи про відрядження. Наприклад: витяг з наказу, посвідчення про відрядження, лист-звернення до Державної прикордонної служби, у якому керівник підприємства, установи чи організації зазначає, що відповідна посадова особа відряджається для виконання службових обов'язків за кордоном.

Тобто, перетин кордону має бути пов'язаний із роботою, а саме — відрядженням, виїжджати з власних потреб таким особам заборонено.

Раніше уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон осіб з інвалідністю та їхніх супроводжуючих. Також за умови погодження з територіальним центром комплектування дозволили виїзд морякам.

Фото ДПСУ

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