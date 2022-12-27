Чоловіки-водії та волонтери можуть виїхати за кордон під час воєнного стану, але не всі: юристи роз’яснили деталі

Під час режиму воєнного стану виїхати за межі території України можуть чоловіки-водії та волонтери. Для цього вони мають бути зареєстровані у системі «Шлях».



Дозвіл на виїзд діє, якщо водії та волонтери перевозять гуманітарну допомогу чи медичні вантажі, пояснили юристи.



Зазначається, що дозволено перетинати кордон водіям, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Виїхати також можуть чоловіки, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їхнього перевезення.

Для отримання відповідного дозволу необхідно звернутися до Мінінфраструктури або обласних військових адміністрацій, після чого дані водіїв внесуть до системи «Шлях» та будуть погоджувати у Держприкордонслужбі.

Документ може бути наданий на строк не більше ніж 30 днів.

Звернутися за дозволом можуть:

- військові, правоохоронні органи;

- військові адміністрації; медичні заклади;

- відправники чи одержувачі гуманітарної допомоги (надання районної військової адміністрації).

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