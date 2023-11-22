По 502 евро кожному: що буде з виплатами українцям в Німеччині

Німеччина прийняла понад мільйонів українських біженців. Передумовами для цього стали високі соцвиплати, які приваблюють українців. Але деякі політики закликають скоротити ці виплати, як це хочуть зробити, зокрема, в Ірландії.

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Які нові умови застосовуватимуть у центрах зайнятості, пише DW.

Наразі українці в Німеччині отримують фінансову допомогу під назвою «гроші для громадян» (Bürgergeld). На людину, яка живе сама, щомісяця виплачується 502 євро. Наступного 2024 року ці виплати зростуть на 12%. Крім того, біженцям додатково надають гроші на оренду житла, оплату комунальних послуг, навчання у школі та дотацію на курси з підвищення кваліфікації.

«Чимало політиків виступають проти такої великої допомоги українським біженцям. Зокрема, голова об'єднання німецької окружної влади Райнгард Загер вважає, що виплати гальмують мотивацію українських біженців іти працювати. Також Bürgergeld приваблює у Німеччину українців, які раніше отримали тимчасовий захист в інших країнах ЄС», — вказано у повідомленні.

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Попри невдоволення деяких політиків, скасовувати Bürgergeld для українських біженців німецький уряд не збирається. Але тепер від українців очікують, що вони докладатимуть зусилля для пошуку роботи.

Нагадаємо також, що допомогу від європейських країн можуть отримати й українці, які не виїздили за кордон.

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