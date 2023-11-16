Допомога під час війни: кому з українців країна ЄС виплатить майже 11 тисяч гривень

З початком широкомасштабного вторгнення росії багато міжнародних благодійних організацій почали виплачувати кошти людям, які постраждали від бойових дій або були змушені залишити своє житло.

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У своїй більшості благодійники — приватні фонди, що існують завдяки добровільним внескам. Але є серед них і державні інституції, які фінансуються урядами своїх країн. Одна з них — Естонська рада у справах біженців, яка заявила про поновлення виплат українцям.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.



Щомісяця рада буде виплачувати українцям по 3,6 тисячі гривень протягом трьох місяців. Тобто за три місяці виплатять 10,8 тисячі.

На виплати можуть претендувати громадяни, які проживають в одному з шести прифронтових регіонів — Запорізькому, Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському та Миколаївському.

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Щоб оформити фінансову допомогу, громадянам потрібно набрати номер: 067 105 28 03. А під час дзвінка натиснути цифру, яка відповідає області проживання:

1 — Харківська, Донецька;

2 — Запорізька, Луганська;

3 — Херсонська, Миколаївська.

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Якщо заявку буде схвалено, то номер телефону з'явиться в базі даних, також з'явиться можливість заповнити онлайн-форму. Після остаточного підтвердження гроші надійдуть на банківський рахунок претендента.

Також є ще один спосіб оформлення заявки. Він більше підходить для жителів тимчасово окупованих територій — потрібно сформувати запит на сайті. Результати звернення надійдуть на вашу електронну пошту.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як переселенцям подати заявку на допомогу від УВКБ ООН.

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