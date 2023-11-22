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Продовжують війну з навчальними закладами: росіяни вгатили по школі у Херсоні (відео)

18:09 22 листопада 2023
Випускний біля зруйнованої школи

В середу, 22 листопада, російські окупанти вдарили по школі у Херсоні. Внаслідок атаки будівля була пошкоджена.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

«Внаслідок сьогоднішніх обстрілів центру Херсона з боку російських окупаційних військ пошкоджено ще одну школу», — зазначив Мрочко.

Він оприлюднив відеонаслідки удару. На ролику директор школи розповіла, що «приліт» був по спортивному майданчику на території школи.

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«Вибито всі вікна, які виходять у бік шкільного двору. Пошкоджено новий корпус, старий корпус — вікна вибиті. У старому корпусі пошкоджено дах. І їдальня — скрізь вікна вибиті. І повністю зруйновано футбольне поле», — уточнила жінка.

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За даними Мрочка, всього ворог зруйнував уже 106 навчальних закладів у Херсонській громаді. Деякі з них знищено повністю.

Зазначимо, що російські окупанти продовжують утримувати лівобережжя Херсонської області під своїм контролем. Це дозволяє їм бити по населених пунктах правого берега за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб. Внаслідок таких постійних атак гинуть і зазнають поранень мирні жителі регіону.

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Так лише за останню добу російські фашисти 115 разів обстріляли Херсонщину з різних видів озброєння.

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