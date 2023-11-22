Ворог обстріляв Херсон за добу 115 разів, одна людина загинула, сім — поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. За минулу добу противник здійснив 115 обстрілів, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

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По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

За його інформацією, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Під удар попали будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі, офісна будівля у Херсоні.

Одна людина загинула, ще 7 — дістали поранення.

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21 листопада російські війська за півтори години скинули 25 керованих авіабомб на Херсонщину. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Херсонщині окупанти викрали та вбили колишнього українського військового.

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Нагадаємо, в ніч на 22 листопада російські військові завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Всі дрони були знищені силами ППО.

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