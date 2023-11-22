Нардепи ухвалили новий закон про відпустки: в чому відмінність від попереднього

Верховна Рада, яка готується змінити процедури мобілізації, у середу, 22 листопада, ухвалила закон, який передбачає нові правила надання відпусток для українців.

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Про це сказано в картці законопроекту на сайті українського парламенту.

Декретна відпустка

Відповідно до закону, відпустку при народженні дитини надаватимуть у період не пізніше трьох місяців після пологів. При цьому батькові, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, таку відпустку можуть надати лише внаслідок відповідного рішення суду.

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Водночас відпустку у зв'язку з усиновленням можуть надати незалежно від віку дитини.

Відпустка без збереження зарплати

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Законом внесли зміни і в норми щодо відпусток без збереження зарплати за сімейними обставинами та іншими причинами. Тепер їхня максимальна тривалість збільшується з 15 до 30 календарних днів.

Відпочинок для демобілізованих військових

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Військові, які були демобілізовані, матимуть право на відпочинок протягом 60 днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Відмова у відпустці

Роботодавці зможуть відмовляти працівникові у наданні будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною) під час воєнного стану, якщо такий співробітник працює на об'єктах критичної інфраструктури, виробництві товарів оборонного призначення або виконує мобілізаційні завдання.

Крім цього, педагогічний та науково-педагогічний персонал виключають з переліку осіб, для яких передбачено попередній середній заробіток у разі проходження військової служби.

Нагадаємо, що правила використання декретної відпустки було змінено депутатами Верховної Ради в липні 2023 року. Зокрема, віднині при вирішенні питання про вихід в декрет враховується бажання та стан здоровʼя майбутньої матері.

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