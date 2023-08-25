«Враховується бажання та стан здоров’я майбутньої матері»: що змінилось у наданні декретної відпустки

29 липня набув чинності Закон України 3238-IX від 13.07.2023 р., яким запроваджено нові правила використання декретної відпустки. Що змінилось і чи є це позитивними змінами — розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відпустки» на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у звʼязку з вагітністю та пологами тривалістю:

70 календарних днів — до пологів;

56 календарних днів (70 — у разі народження 2-ох і більше дітей та у разі ускладнення пологів) — після пологів, починаючи з дня пологів.

На 30-му тижні вагітності жінка зверталася до лікаря, в якого вона спостерігається, та отримувала так званий «лікарняний» листок, який, своєю чергою, оплачувався роботодавцем.

Тобто з 30-ти тижнів вагітна жінка вже вважалася непрацездатною, що й підтвержувалося медичним висновком.

Тепер законодавець передбачив, що за бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів.

Загальна ж тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Тобто при доброму самопочутті жінка може продовжувати працювати практично до самих пологів, а невикористані дні перенести на період після народження малюка".

За словами юристів, це позитивні зміни, оскільки загальне правило все ж залишається незмінним — можна отримати листок непрацездатності у 30 тижнів вагітності. Враховується бажання та стан здоровʼя майбутньої матері при вирішенні нею питання про вихід в декрет.

«І раніше жінка могла продовжувати працювати стільки, скільки вважала за потрібне і можливе, однак дні відпустки до пологів «згорали» і не переносилися на післяпологовий період, а «лікарняні» виплати скорочувалися пропорційно до використаних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Наприклад, якщо до 29.07 жінка використала 10 днів відпустки до пологів, тривалість її «лікарняного» після пологів залишалася незмінною — 56 днів (при одноплідних неускладнених пологах), відповідно й оплачувалося не 126 днів, а всього 66 днів «лікарняного».

З 29.07 така майбутня матуся може «перекинути» невикористані дні на період після народження дитинки, тобто мати не 56 днів відпустки, а 116. При цьому загальна тривалість залишиться незмінною, а виплати будуть отримані в повному обсязі".

Раніше повідомлялося, що на декретну відпустку мають право й непрацюючі жінки.

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