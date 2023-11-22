Пропонував хабар у криптовалюті: нардепу Одарченку суд обрав запобіжний захід

У середу, 22 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народного депутата України від «Слуги народу» Андрія Одарченка.

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Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зазначається, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нардепу від «Слуги народу» Одарченку. Слідство підозрює його у спробі підкупу службової особи.

В той же час Одарченко також може внести заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.

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У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов'язки:

прибувати на кожну вимогу та виклик викликом до слідчого судді, прокурора, суду;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого судді, прокурора, суду;

повідомляти слідчого суддю, прокурора, суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що вчора Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Йшлося про Андрія Одарченка. Народний депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (цю посаду обіймає Мустафа Найєм) хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

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