Боротьба та перемога: як детективи НАБУ викривають причетних до корупції депутатів

В Україні під час важкої боротьби з російською агресією продовжується злочинна діяльність осіб, які прагнуть збагатитися на процесах з відновлення постраждалої від обстрілів країни. Найголовніше завдання для НАБУ й САП — не лише виявлення злочинців, але і збір доказової бази щодо протиправної діяльності осіб. Найгучніший кейс останніх часів — підозра народному депутату Сергію Лабазюку. Чим відомий народний обранець та в якому злочині він підозрюється?

Викриття масштабних схем з корупції — важливе завдання, яке виконують вітчизняні органи із антикорупційної діяльності. Черговий гучний кейс НАБУ та САП — це викриття народного депутата Сергія Лабазюка, який намагався вручити хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму, про це у НАБУ повідомили 21 листопада. Щоправда, імен фігурантів не розголошували, однак ЗМІ про це все одно стало відомо, зокрема через повідомлення у соцмережах від народного депутата Олексія Гончаренка. У чому саме підозрюється народний депутат та які цікаві відомості про цього парламентаря є взагалі?

РЕКЛАМА

Заробіток на відбудові: як і чому нардеп Лабазюк вирішив дати хабаря голові Держагентства з відновлення

Відбудова України, чия інфраструктура серйозно постраждала від агресії рф, є важливою складовою для забезпечення сталого та успішного сучасного й майбутнього усіх громадян. Проте, з точки зору деяких осіб та власників бізнес-холдингів, відбудова — це потенційна можливість отримати ласі шматочки у вигляді договорів підряду на мільярди гривень. Тим часом наявні тендерні процедури, які в країні відбуваються за новими прозорими правилами (через систему Prozorro), не гарантують ділкам отримання контрактів. Тому бізнесмени, яким важливо «сісти на потоки» на роботах з відновлення, обирають інший шлях, а саме — шукають відповідальних осіб у державних структурах, яким пропонують хабарі за гарантований підряд. Або стають депутатами. Так відбулося і з Сергієм Лабазюком, що обрав саме такий шлях «вирішення питання».

Вчора, 21 листопада, у НАБУ розповіли, що спільно з віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди. За даними бюро, у серпні 2023 року народний депутат (Сергій Лабазюк) звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це нардеп та мільйонер пообіцяв «винагороду» у розмірі 3−5% від вартості кожного підряду, а далі для узгодження подальших домовленостей залучив директора компанії.

«Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській скриньці», — розповів Сергій Рокунь, детектив НАБУ.

РЕКЛАМА

Історично складний персонаж: чим відомий народний депутат Сергій Лабазюк

У рейтингу найбагатших українців видання Forbes Сергій Лабазюк посів 65-те місце з активами на суму 165 млн доларів. Головний актив депутата, що вже третій раз обраний до парламенту, — компанія Vitagro із земельним банком 80 тис. гектарів. Основні напрямки компанії — рослинництво та тваринництво (вирощування поголів’я свиней). Базується компанія у Хмельницькій області, звідки сам бізнесмен-нардеп родом.

Що ж відомо про народного обранця? У ЗМІ повідомляли, що у 2014 році Сергій Лабазюк з держбюджету отримав компенсацію за оренду житла або готельного номера в Києві, тобто скористався пільгами, хоча й має досить немалі статки. Того ж року, під час Революції Гідності, парламентар голосував за «диктаторські закони», той самий пакет, що мав обмежити права громадян та свободу слова. У 2014 році за участю нардепа стався й корупційний скандал. Тоді журналісти купили за 50 гривень два відра щебеню у працівника «Аграрна компанія 2004», а потім Сергію Лабазюку заявили, що його співробітники продають державний будматеріал. Відомий депутат і своєю поведінкою. Наприклад, у тому ж 2014 році на зустрічі з виборцями у Хмельницькій області він погрожував активістці, членкині Ради Майдану, після чого вона написала заяву до правоохоронних органів щодо погроз життю та розбиту камеру.

РЕКЛАМА

У 2016 році Лабазюк вже перейшов від погроз до прямих дій — вчинив побиття співробітника СБУ: він завдав тяжких черепно-мозкових травм працівнику відомства, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків. Річ у тім, що тоді СБУ розслідувала діяльність Лабазюка, який підозрювався у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Загалом у ЗМІ неодноразово повідомляли про «активність» депутата, який назбирав свій земельний банк шляхом організації рейдерських схем, а депутатом обирався, завдяки масштабному підкупу виборців. Саме таким чином Лабазюк створив свою агроімперію. Також парламентар відомий, як близький до кола Ігоря Коломойського. А одна з його компаній, що ремонтує автодороги, регулярно отримувала державні замовлення. Зокрема, до війни (наприкінці січня 2022 року) у ЗМІ повідомили, що компанія «Хмельницьке ШБУ-56» уклала контракт на ремонт ділянки дороги у Вінницькій області вартістю 1,09 мільярда гривень. До цього довгі роки компанії Сергія Лабазюка регулярно отримували договори підряду на ремонт доріг за результатами дорожних тендерів — підрядником була його компанія «Аграрна компанія 2004». Не виключено, що й раніше Сергій Лабазюк користувався не завжди прозорими та законними методами отримання перемоги у тендерах. Тож не дивно, що й цього року народний депутат вирішив «мотивувати» держслужбовців, запропонувавши голові Держагентства з відновлення Мустафі Найєму кошти за «вирішення питання» з підрядом на ремонти й будівництво об’єктів інфраструктури.

РЕКЛАМА

Не єдиний кейс: які ще корупційні історії стали відомі у 2023 році

В Україні, на жаль, не рідкість — кейси участі народних депутатів у корупційних схемах. От лише кілька останніх історій, де НАБУ та САП провели масштабну роботу з викриття незаконної діяльності народних обранців.

Кейс 1. Схема з природним газом

10 жовтня 2023 року НАБУ та САП повідомили народному депутату України Ярославу Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. За версією слідства, впродовж 2013−2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська область) на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових. Однак, як встановили детективи НАБУ, «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для виробництва тепла для населення. Натомість цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за ринковою ціною.

Кейс 2. Схема із землею

Наприкінці жовтня 2023 року НАБУ та САП оголосили чинному народному депутату про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 гектарів. Йдеться про депутата Роберта Горвата. За даними слідства, у 2016−2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру області, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га. Вони були в постійному користуванні держпідприємства. У НАБУ поінформували: згідно з планом, директор цього підприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру з відповідною заявою. Після припинення права користування його керівник видав земельні ділянки наперед визначеним людям, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн грн збитків.

Кейс 3. Схема зі спробою підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури

Вчора, 21 листопада, в НАБУ повідомили про ще один кейс: народного депутата викрито на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. За даними бюро, народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. доларів. «В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати», — повідомили в НАБУ. Вітчизняні ЗМІ поінформували, що йдеться про народного депутата Андрія Одарченка.

На фото в заголовку Сергій Лабазюк (фейсбук-сторінка Сергія Лабазюка)

50

Читайте нас у Facebook та Instagram