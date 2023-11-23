На Бахмутському та Лиманському напрямках відносно тихо, на Авдіївському — 30 відбитих атак супротивника за добу, — дані Генштабу ЗСУ

Протягом доби, що минула, ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зокрема будівля школи в Херсоні.

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Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, на фронті відбулося 74 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти наступальних дій не вели.

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

Втрати особового складу ворожої армії збільшилися ще на 1130 військових. ЗСУ знищили 20 танків, 36 броньованих машин, 33 артсистеми ворога, а також три одиниці РСЗО та дві — ПВО.

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Фото Генштабу

Раніше ветеран морської піхоти і ЦРУ Філіп Васелевський з центру Foreign Policy Research Initiative, аналізуючи стан справ на фронті, зазначав, що українська стратегія полягає не просто у відвоюванні території, а в ослабленні російської армії з середини.

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Фото Генштабу ЗСУ

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