Філіп Васелевський, ветеран морської піхоти і ЦРУ, військовий аналітик аналітичного центру Foreign Policy Research Initiative впевнений, що жодна зі сторін може досягти якогось значного прогресу у війні. Однак його дивує те, що росіяни, незважаючи на всі труднощі, все ще здатні знаходити війська, нові підкріплення і використовувати їх для атак, як це було в Авдіївці.

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«У них все ще є великий бойовий потенціал, і перемогти їх буде непросто, — сказав експерт в інтерв'ю PAP. — Однак чув від українських офіцерів, що вони очікують, що для того, щоб розбити росіян, знадобиться два-три великих наступи, а це означає два-три роки подальших бойових дій. У мене склалося враження, що українська стратегія полягає не просто у відвоюванні території, а в ослабленні російської армії зсередини, атакуючи її можливості постачання. Це буде особливо важливо під час довгої зими, яка без належного постачання може бути смертельною для морального духу. А це, схоже, найслабше місце російської армії».

За словами Деніела Фріда, колишнього посла США в Польщі та експерта Атлантичної ради, незважаючи на провал наземного наступу, кампанія глибоких ударів, в тому числі по Чорноморському флоту росії та Криму, була успішною, що призвело до витіснення значної частини флоту. Це свідчить про те, що Україна все ще здатна досягати прогресу, зазначає він.

Але, можливо, найважливіші речі для перспектив України відбуватимуться далеко від поля бою, в коридорах Капітолію США. Там зараз зважується доля пакету видатків у понад 60 мільярдів доларів, пов'язаних з підтримкою України.

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Раніше повідомлялося, що генерал Ходжес розповів, що повинно стати метою контрнаступу ЗСУ.

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