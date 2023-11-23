У ліцеї на Івано-Франківщині випадково застрелили школяра

В Івано-Франкіщині сталася трагедія — випадково застрелили людину. Загинув 14-річний школяр.

Як повідомляють в поліції Прикарпаття, напередодні правоохоронцям повідомили про надзвичайну подію, яка сталася під часгурткового заняття в одному із ліцеїв Надвірнянського району.



Попередньо встановлено, що учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять. Від отриманої травми підліток помер ще до приїзду швидкої допомоги.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини НП, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Це сталося у селі Пнів, яке входить до Пасічнянської сільської громади.

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В громаді, де сталася трагедія, оголосили триденну жалобу: «В приміщенні Пнівського ліцею під час позашкільного гуртка при необережному поводженні із пневматичною гвинтівкою одним із учнів ліцею було поранено Тараса С. (30.04.2009 р.н.). Адміністрація Пасічнянської сільської ради приносить щирі співчуття рідним та близьким померлого».

Нагадаємо, що на Одещині під час полювання на лисицю мисливець випадково поранив 13-річну дівчину.

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Ілюстративне фото Pixabay



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