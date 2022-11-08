Цілився в лисицю: на Одещині горе-мисливець прострелив дитині ноги

На Одещині чоловік під час полювання поранив дівчину-підлітка, коли хотів підстрелити лисицю. Про йдеться у повідомленні Центру Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф.

«З'ясувалося, що 13-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення правої та лівої гомілок, а також передньої черевної стінки. Зі слів сусіда, він був на полюванні і стріляв у лисицю, але випадково влучив у дитину. Медики надали дівчинці першу допомогу і екстрено госпіталізували до Ширяєвської центральної районної лікарні», — повідомили у центрі.

Як писали «ФАКТИ», на початку року один із найперспективніших у світі майстрів стендової стрільби, 19-річний чемпіон світу та Європи Крістіан Гіллі загинув внаслідок нещасного випадку. Талановитий італієць разом з друзями полював у лісі в районі Пізи. Молоді люди весело проводили час, доки не сталася трагедія. Коли Крістіан нахилився взяти нові патрони для гвинтівки, то випадково вистрілив собі в живіт.

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