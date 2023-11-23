Прирівнюється до військового злочину: відомий російський політик «удочерив» викрадену в Україні дівчинку, змінивши їй ім'я

Навесні цього року суд у Гаазі видав ордери на арешт президента росії володимира володимировича путіна та марії олексіївни львової-білової, уповноваженої президента росії у справах дитини, яких підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України.

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Схоже, що потрапити до їхньої компанії вирішив й голова «справедливої росії» Сергій Миронов, який удочерив вивезену з України дівчинку. Про удочеріння пише видання «Важные истории».

Розслідувачі, які отримали доступ до документів, стверджують, що дружина Миронова Інна Варламова вивезла з будинку дитини до росії двох вихованців — 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка. Дівчинці змінили ім'я на Марину та удочерили. Її батько помер, мати позбавлена батьківських прав, але є інші родичі. Про подальшу долю хлопчика відомо лише те, що у вересні 2023 року він отримав у росії нове свідоцтво про народження.

Видання зазначає, що на Херсонщину Варламова приїжджала разом з першою заступницею Миронова в Держдумі Яною Лантратовою. Завідувачка педіатричного відділення лікарні, де на той час дівчинку лікували від бронхіту, розповідала, що росіянки «оглянули дітей і залишилися задоволені їхнім станом та умовами утримання». Після чого до лікарні стали стали щодня дзвонити та вимагати виписати дітей.

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За даними видання, дітей вивозили до росії для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації». Такою була офіційна версія.

Нагадаємо, що російська чиновниця львова-білова зізналася, що усиновила двох українських дітей. А український Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець заявляв, що путін після вторгнення в Україну законодавчо полегшив процедуру усиновлення, що є ознакою воєнного злочину.

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Фото з Вікіпедії

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