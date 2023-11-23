Українці віддають перевагу «американцям»: експерти назвали чільну п`ятірку найпопулярніших в Україні автомобілів із США

Автомобіль TESLA Model 3, який потрапив у рейтинг профільного видання What Car як найкраща вживана електроавтівка 2023 року, очолив й рейтинг американських машин, які найбільше купувалися в Україні у жовтні.

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Як зазначає «УкрАвтопром», загалам у жовтні в Україні було зареєстровано понад 3 тис. вживаних легковиків, виготовлених у США — 14% від всіх вперше зареєстрованих в другий місяць осені вживаних авто.

42% склали машини з бензиновими двигунами, майже 38% - електромобілі. Гібридним та з ГБО авто належить по 7%, а дизельні охопили 6% цього сегменту авторинку.

До чільної п`ятірки вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

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1. TESLA Model 3 — 433 од.;

Фото з Вікіпедії

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2. TESLA Model Y — 226 од.;

Фото з Вікіпедії

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3. TESLA Model S — 192 од.;

Фото з Вікіпедії

4. FORD Escape — 182 од.;

Фото з Вікіпедії

5. JEEP Cherokee — 170 од.

Фото з Вікіпедії

Зазначається, що середній вік «американців» з пробігом, що у жовтні 2023 року поповнили український автопарк, становить п’ять з половиною років.

Раніше експерти називали чільну дев`ятку моделей найбільш економних седанів в Україні.

Фото Pixabay

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