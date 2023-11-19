Вік — не завада: експерти визначили найкращі б/в автомобілі 2023 року

Вибір уживаного автомобіля часто визначається поєднанням ціни та якості. Популярне автомобільне видання What Car представило свій рейтинг кращих моделей на 2023 рік, виділивши лідерів у різних сегментах.

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1. Кращий хетчбек: Honda Jazz

Honda Jazz є компактним і універсальним хетчбеком з просторим салоном і економічним двигуном. Відомий своєю надійністю та динамічним характером. Рекомендації: Відмінний вибір для міського переміщення та довгих поїздок. екомендується звернути увагу на моделі із повною історією обслуговування.

2. Найкращий уживаний автомобіль представницького класу: BMW 3

BMW 3 Series є представницьким седаном з динамічним стилем і високим рівнем комфорту. Відомий своєю спортивною характеристикою та якісним інтер’єром. Рекомендації: Відмінний вибір для тих, хто цінує стиль та динамічність водіння. При покупці рекомендується перевірити технічний стан та наявність повної сервісної історії.

3. Кращий автомобіль універсал: Volkswagen Passat

Volkswagen Passat у кузові універсал поєднує у собі просторий багажник, комфорт та ефективність двигуна. Відрізняється стабільним та плавним водінням. Поради: Хороший вибір для сімейного використання. Рекомендується звертати увагу на версії із дизельними двигунами для більшої економії палива.

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4. Кращий позашляховик: Ford Puma

Ford Puma — стильний та компактний позашляховик зі зручним інтер’єром та ефективною системою безпеки. Характеризується економічними двигунами. Рекомендації: Відмінний вибір для міського та заміського використання. При покупці варто перевірити стан підвіски та електронних систем.

5. Найкраще 7-місне авто: Peugeot 5008

Peugeot 5008 — семимісний кросовер із сучасним дизайном та просторим салоном. Має різноманітні функції безпеки та комфорту. Поради: Ідеальний вибір для сім’ї. Рекомендовано звертати увагу на моделі з розширеним пакетом безпеки.

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6. Найкращий уживаний електромобіль: Tesla Model 3

Tesla Model 3 — електричний седан з вражаючою електродинамікою та передовими технологіями автопілота. Відомий своїм далеким запасом ходу. Рекомендації: Відмінний вибір для тих, хто шукає електромобіль із просунутими функціями. При покупці важливо перевірити стан батареї.

7. Кращий гібридний автомобіль: BMW 330e

BMW 330e — гібридний седан, що поєднує ефективність бензинового двигуна та електродвигуна. Має стильний дизайн та високий рівень обробки. Рекомендації: Відмінний вибір для тих, хто цінує ефективність та рівень комфорту. Рекомендується перевірити стан батареї та системи заряджання.

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8. Найкращий спортивний автомобіль: Audi TT

Audi TT — спортивне купе з елегантним дизайном і динамічними характеристиками. Відомий своїм відмінним управлінням та високим рівнем продуктивності. Поради: Ідеальний вибір для любителів динамічного водіння. Рекомендується перевіряти технічний стан та історію обслуговування.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти назвали ТОП-9 моделей найбільш економних седанів в Україні, а також назвали кросовери із дизельними двигунами, які можуть працювати «вічно».

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