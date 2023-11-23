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В Україні загинуло щонайменше 10 000 цивільних осіб: опублікувано звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

20:30 27 листопада 2023
Зруйнований будинок та дитячі іграшки

Із моменту вторгнення росії 21 місяць тому в Україні загинуло щонайменше 10 000 цивільних осіб, у тому числі понад 560 дітей. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ). Нагадаємо, що у Нью-Йорку біля ООН відбулася виставка російських злочинів в Україні.

Однак оскільки багато тіл ще не ідентифіковано, реальна кількість загиблих, ймовірно, значно вища. Крім того, за допомогою спостерігачів ООН, які перебувають на місцях, було зареєстровано понад 18 500 поранених цивільних осіб.

«10 000 загиблих цивільних осіб — це похмура віха для України, — заявила голова місії ООН в Україні Даніель Белль. — Агресивна війна росії переростає в затяжний конфлікт, високі людські жертви якого важко збагнути».

У звіті йдеться, що за останні три місяці майже половина випадків загибелі та поранення цивільних осіб сталася далеко від лінії фронту.

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«Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць» — зазначила пані Белль.

Раніше повідомлялося про «зимову» допомогу від ООН, та хто з українців зможе отримати нові виплати і як їх оформити.

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