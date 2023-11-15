«Зимова» допомога від ООН: хто з українців зможе отримати нові виплати та як їх оформити

Українці, які через війну опинились у складних життєвих ситуаціях, можуть розраховувати на фінансову допомогу, в тому числі й від міжнародних организацій та благодійних фондів. Зокрема, жінки з уразливих верств населення.

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А в БФ «Право на захист» розповіли, як можуть подати заявки на допомогу від УВКБ ООН переміщені особи, постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема, й з-за кордону.

Сума допомоги, яка базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 грн на особу та покриває тримісячний період.

Домогосподарства, які зареєструються до кінця 2023 року, отримають допомогу у розмірі 3 600 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці та додатково допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці.

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Домогосподарство, яке очолює особа похилого віку (55 років і старше), що було зареєстровано у програму до 1 вересня 2023 року, отримає допомогу для підготовки до зимового періоду також у розмірі 2 220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці.

Заявки можуть подавати ті, хто:

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не отримував раніше допомогу від міжнародних організацій;

має дохід, менший за 5 400 грн на члена родини;

належить до таких категорій та має хоча б один із критеріїв вразливості:

- переселенці, які перемістилися після 24.02.22 та мають вразливості з переліку нижче;

та мають вразливості з переліку нижче; - особи, які НЕ переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька; та мають вразливості з переліку нижче;

- люди, які ПОВЕРНУЛИСЬ до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 р. та мають вразливості з переліку нижче;

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Для реєстрації для участі в програмі необхідні наступні документи:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження;

особистий номер телефону (на який вам надійде СМС про надходження коштів!);

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги); Картки «єПідтримка» не підходять;

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).



У фонді зазначають, що для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

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Вся сума відразу за 3 місяці буде перерахована голові домогосподарства, визначеного при реєстрації на допомогу, шляхом переказу на банківський рахунок через фінансову установу Rapyd, через Western Union, через мобільний додаток та систему грошових переказів Vibrant.

Більше інформації можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00—18:00 ). Ще можна надіслати лист на е-пошту [email protected].

Раніше в Мінреінтеграції зазначали, що переселенці, які перейшли на повне державне забезпечення, також мають право на виплату допомоги на проживання.

Фото з сайту БФ «Право на захист»

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