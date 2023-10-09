У поїздах «Укрзалізниці» з'явилися таємні агенти — маршали залізничної безпеки: хто вони

«Укрзалізниця», яка створила перший у світі автономний поїзд-кухню, продовжує реформування.

Як повідомили в компанії, на вокзальних комплексах та в поїздах «Укрзалізниці» розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Вони будуть контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, але на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно.

«Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що робота маршалів стартувала у вересні на одному з популярних західних напрямків.

Раніше ми писали про запровадження жіночих купе в поїздах «Укрзалізниці».

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