Смертельний обстріл Чорнобаївки під Херсоном: розкрилася несподівана деталь (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 23 листопада окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Про це повідомив керівник Офісу президента України.

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«Наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей», — написав він.

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За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пʼятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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«Більш як 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено. Травмованим надається медична допомога. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину окупантів», — повідомив міністр.

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За даними Telegram-каналу «Николаевский Ванёк», це обстріл пов'язують з анонсом похорон військовослужбовця, який був зроблений місцевою владою.

«Мабуть, дехто забув, що вони підпадають під категорію „прифронтові населені пункти“, мабуть дехто забув, що війна йде проти виродків, які сидять без інформації, але зі зброєю, і ці потвори вишукують кожну нагоду вбивати якомога більше цивільних людей. Мабуть, дехто забув Чернігів, Грозу та інші подібні випадки», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Як писали «ФАКТИ», у жовтні росіяни обстріляли село Гроза на Харківщині. Удар було здійснено по кафе, де в той час відбувалися поминки. Загинуло 59 людей.

На початку листопада росіяни обстріляли воїнів 128-ї закарпатської бригади. Трагедія сталася 3 листопада, коли в бригаді проходило урочисте вручення нагород до Дня артилериста.

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