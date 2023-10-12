«Загинули цілими сім'ями у кілька поколінь»: жертвами удару по кафе у Грозі стали 59 людей, — МВС

Під час ракетного удару ворога «Іскандером» по кафе у селі Гроза, що на Харківщині, загинули 59 людей — всі вони наразі ідентифіковані.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, всі жертви — місцеві мешканці. Загинули пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці, медсестра, яка приїхала на поминки з сусіднього села. Також загинув місцевий вчитель та члени його родини.

«Всі — цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь.19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів. Одного із загиблих — 60-річного чоловіка — криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів», — зазначив він.

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За словами мініста, лише завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям та роботі фахівців вдалося достатньо швидко провести впізнання — без них процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів міг би зайняти близько року.

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Фото прокуратури

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