Стежили за жертвою кілька днів: поліція спіймала грабіжників, які відібрали у київського підприємця 2 млн гривень (фото, відео)

В Україні триває боротьба з організваною злочинністю. В Києві правоохоронці затримали злочинну групу осіб за зухвалий розбійний напад. Про це повідомили у поліції Києва.

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«Двоє незнайомців напали на потерпілого біля будинку, заштовхали до під’їзду, пристебнули кайданками до поручня та відібрали сумку з понад 2 000 000 гривень. За результатами проведення кропіткої роботи правоохоронці розшукали виконавців, встановили організаторку нападу та вилучили речові докази злочину. Наступні 15 років вони можуть провести у в’язниці. Подія сталась на початку листопада поточного року у Подільському районі міста», — йдеться у повідомленні.

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«У той день підприємець вийшов з будинку та прямував до автівки із сумкою з грошима, у якій знаходилось більше 2 000 000 гривень. Виходячи на вулицю, на чоловіка напали двоє невідомих, силою заштовхали його у під’їзд, нанесли удари, розпили в обличчя сльозогінний газ, після чого одягнувши на нього кайданки, пристебнули до поручня сходової клітки та забрали сумку з грошима. Негайно усі наряди поліції були орієнтовані на розшук та затримання фігурантів. Аби „замести“ сліди, пересуваючись містом, спільники декілька разів пересідали у різний громадський та приватний транспорт. Втім, проаналізувавши велику кількість інформації, опитавши ймовірних свідків, провівши ряд інших оперативно-розшукових заходів, ми встановили осіб, які причетні до цього зухвалого злочину», — розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко.

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Поліцейські з’ясували, що один зі спільників раніше судимий за серію тяжких злочинів, серед яких розбійні напади та умисне вбивство, місцевий мешканець, 1964 року народження, інший — уродженець Херсонщини, 1993 року народження.

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«Організаторкою нападу виявилась дружина одного із виконавців — киянка, 1985 року народження. Відомо, що зловмисники упродовж кількох днів стежили за потерпілим, аналізуючи його маршрут руху. Після реалізації злочинного плану фігуранти розподілили „зароблені“ кошти між собою. За результатами проведення семи обшуків за місцями проживання порушників було виявлено та вилучено речові докази, серед яких верхній одяг, банківські картки, кайданки, газовий балончик, мобільні телефони та гранату», — додав правоохоронець.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишні правоохоронці викрали з поштового відділення у Києві коштовності на 70 мільйонів гривень.

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