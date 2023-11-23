Проплачені мітинги в Дніпрі? Мерія міста звернулася до правоохоронців

У середу, 22 листопада, під стіни мерії Дніпра вийшла група у складі 20 літніх людей із саморобними плакатами традиційного змістовного навантаження за «все хороше проти всього поганого».

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Працювали недовго і без натхнення, а найцікавіше сталося вже після завершення акції.

Журналістам вдалося відзняти відео, як ті самі особи, які скандували з плакатами на черговому мітингу, отримують кошти одразу після цієї акції протесту — гонорар за участь у мітингу.

На відео з імовірним розрахунком за участь в акції протесту відреагували у мерії Дніпра.

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Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько заявив, що місто звернеться з відповідною заявою до правоохоронних органів, щоб встановити причетних і замовника.

Момент розрахунку з "учасниками мітингу". Скрін відео

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«Звичайно, ця інформація потребує перевірки. Саме тому звертаємося до правоохоронних органів, щоб вони встановили всі обставини, а також хто, кому, за що і як платив», — заявив Нідєлько.

Артем Ніделько наголосив, що за всіма ознаками в заході брали участь ті самі люди, які мітингують з різних тем біля мерії протягом останніх місяців.

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«Президент уже наголосив, що акції протесту — це ворожі наміри розхитати ситуацію всередині країни і третього Майдану не буде. Здається, почули його не всі», — сказав Нідєлько.

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