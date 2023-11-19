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«Потрібно менше слухати ворогів…»: Дмитро Ярош — про підготовку росіянами «Майдана-3»

13:57 19 листопада 2023
Дмитро Ярош
Командувач УДА Дмитро Ярош заявив, що Майдан в Україні — явище природнє, а не інспіроване та штучне, а вплив «корисниї ідіотів» на ситуацію ніколи не буде визначальним.

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, який закликав українців до єдності на тлі скандалу з Іриною Фаріон, зазначивши, що політичні та ідеологічні розбіжності наразі нічого не варті, прокоментував у соцмережі данні розвідки щодо підготовки москвою внутрішнього заколоту під кодовою назвою «Майдан-3»:

«Вважаю, що:

  • росія може тішити себе ілюзією і далі розпрацьовувати сценарії внутрішньої дестабілізації в Україні, але нічого у наших ворогів не вийде;
  • «Корисних ідіотів» в Україні, якими користуються російські спецслужби, вистачає, та їхній вплив на ситуацію — мінімальний і ніколи не буде визначальним;
  • Майдан в Україні — явище природнє, а не інспіроване та штучне; Майдан — це боротьба за Свободу Нації, а не підігрування всякій закордонній спецслужбівській наволочі;
  • Українські націоналісти та патріоти — єдині, хто може, при загрозі національній безпеці, зробити будь-які рухи стосовно зміни влади;
  • У переважній більшості, революційний елемент задіяний у боротьбі проти російських загарбників: або на Фронті, або у допомозі Фронту;
  • Жодної потреби у зміні політичної влади в Україні, під час Війни за Незалежність, на цьому її етапі, не існує;
  • Отже, загрози проросійського путчу, на цей день, в Україні немає;.
  • Треба менше слухати ворогів, а більше, всім громадянам нашої Великої Держави, працювати на перемогу.

У єдності — сила!

Слава Україні!"

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Фото із соцмережі

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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