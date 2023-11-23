Боротьба з колаборантами та зрадниками триває. Служба безпеки України ліквідувала зрадника із Харківщини, що втік у росію. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

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«16 листопада в російському Бєлгороді трапилася „бавовна“ з автомобілем, у якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. Від отриманих внаслідок вибуху травм він відправився на концерт Кобзона. За інформацією наших джерел, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ. Цей, вже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021—2022 роках воював за т. зв. лнр в складі спецпідрозділу „Рись“. З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Причетний до звірств росіян на окупованій території. СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на окупованій частині Луганської області підірвали юрія афанасьєвського, який очолював митницю та був «фінансистом» ватажка окупантів на окупованій Луганщині леоніда пасечника. А у квітні у окупованому Мелітополі підірвали «поліцейського», який перейшов на службу до окупантів.

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