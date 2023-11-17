В Україні засудили російського агента-бігуна, який розробив для окупантів план наступу на Хмельницький (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. На Хмельниччині до 15 років позбавлення волі засуджено агента рф. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

РЕКЛАМА

«За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним хмельничанина у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори у суді довели, що на співпрацю з представником рф пішов чоловік, який займався легкою атлетикою та брав участь у марафонах. Під час занять бігом він приховано проводив фото- та відеозйомку дислокації та переміщення військової техніки і підрозділів Збройних Сил України. Розвідувальну інформацію передавав ворогові за допомогою одного із месенджерів. Також засуджений розробив для окупантів топографічну схему наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху. За свою допомогу державі-агресору чоловік отримував кошти», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Затримали ворожого агента, коли він фотографував для «замовників» один із об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі. Російські військові планували нанести по ньому ракетні удари.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно народному депутату України Олександру Дубінському та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій у складі злочинної організації.

РЕКЛАМА

162

Читайте нас у Facebook та Instagram