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Гороскоп

Вдасться вирішити всі проблеми: кому пощастить 24 листопада

11:49 24 листопада 2023
Ранок гарного дня

Попри те, що п’ятниця, день Таємної Собаки Бонді — останній день робочого тижня, представники багатьох знаків Зодіаку не зможуть сьогодні розслабитись.

Однак, для деяких людей навіть робоча атмосфера буде приємною, пише з посиланням на астрологів сайт ТСН.

Особливо якщо вони будуть думати про інших або вирішать зайнятися благодійністю. Але, звичайно, це зовсім не значить, що за кожен благородний вчинок буде якась нагорода — бажання повинно йти від серця, і тільки в тому разі, якщо об'єкт уваги дійсно потребує допомоги, а не вдає з себе знедоленого.

Але будуть сьогодні і люди, які «на всі сто» будуть сьогодні винагороджені долею. І це ті, хто народився під сузір'ям Рака.

Рак

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Раки відчують небувалий приплив енергії, яку можна направити на різні справи, але зірки рекомендують їм все ж віддати перевагу благодійності. Представники цього знака — на відміну від багатьох інших — отримують від добра, яке роблять іншим, справжнє задоволення, тому й роблять його за будь-якої нагоди.

Можливо, саме тому сьогодні вони можуть розраховувати на здобуття позитивного бумеранга.

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Раніше ж астрологи розповіли, для яких трьох знаків зодіаку у 2024 році почнеться фінансовий зліт.

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