Остання п'ятниця місяця, 24 листопада, обіцяє представникам багатьох знаків Зодіаку приємне спілкування та сприятливі події в особистому житті, впевнені астрологи.

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В той же час розраховувати на швидкі успіхи у справах не варто: деяким людям доведеться проявити на роботі наполегливість і терпіння, але тим більше бажаним стане для них результат, вважають фахівці.

Овен

Щоб день пройшов вдало, не витайте в хмарах, дивіться на речі й ситуації реалістично. У вас накопичилося багато справ, які не можуть більше чекати, займіться нагальними питаннями. Спілкування з колегами буде складним, можливе нерозуміння. У роботі не поспішайте, зберігайте концентрацію уваги.

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Телець

Вдалий і плідний день, коли ви можете вирішити навіть найскладніші питання, якщо віритимете у свої сили. Вдалий час для примирення і відновлення зіпсованих раніше стосунків. Тельцям не слід бути занадто впертими 24 листопада: підлаштовуйтеся під обставини, будьте м'якшими.

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Близнюки

Що менше ви розмовляєте з оточенням, то краще почуватиметеся. Сьогодні спілкування швидко переростає в перепалку і з'ясування стосунків. Також є шанс, що хтось захоче ввести вас в оману і надасть невірну інформацію. Корисно поміркувати на самоті.

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Рак

Якщо ви не будете підлаштовуватися під обставини, то дорогі вам стосунки можуть бути зіпсовані. Це ж стосується і робочих питань: не варто наполягати на чомусь, доводити свою правоту, будь-що-будь. Увечері приділіть час домашнім питанням, зробіть прибирання, наведіть порядок.

Лев

Сьогодні у вас можливі напади лінощів, проте зробіть зусилля і вирішіть усі робочі питання. Підвищити тонус допоможе прогулянка або тренування. Також зірки радять Левам робити перерви, відволікатися на приємні розмови. Обговоріть із близькими спільні плани або відверто поговоріть про нагальні проблеми.

Діва

Проявіть мудрість і не починайте непотрібних суперечок або з'ясування стосунків. У роботі уникайте поспіху, рухайтеся повільно й обачно, не ризикуйте і не вплутуйтеся в ризиковані авантюри. Увечері поговоріть із рідними про те, що вас турбує, знайдіть компромісне рішення.

Терези

Приготуйтеся до того, що 24 листопада вам доведеться змінювати свої плани і займатися вирішенням проблем, які несподівано виникли. Якісь питання або люди з минулого можуть знову виникнути на вашому горизонті. Зірки кажуть, що Терезам не потрібно повертатися до старого, це зіпсує їм настрій.

Скорпіон

Багато справ сьогодні ви вирішуватимете інтуїтивно, покладаючись на свій досвід. Також не залишайте поза увагою поради або думку авторитетних людей: вони допоможуть у роботі. Ваші близькі сьогодні підтримають будь-яке ваше починання, не соромтеся звертатися до них у складних ситуаціях.

Стрілець

Доведеться постаратися, щоб заволодіти чиєюсь увагою. Можливо, колеги не будуть вас слухати або не нададуть значення вашим ідеям. Краще проведіть день на самоті, розв'язуючи важливі питання і не відволікаючись на непотрібні розмови. Тримайте свою думку при собі.

Козоріг

Приділіть більше часу собі й особистим потребам. Прислухайтеся до своїх бажань і зробіть те, що вам дійсно хочеться. У другій половині дня настрій Козорогів погіршиться і плідно працювати стане складніше. Займіться своїм хобі, поспілкуйтеся з близькими друзями.

Водолій

Щоб домогтися поставлених цілей, Водоліям доведеться пожертвувати особистим часом і, можливо, зіпсувати стосунки з близькою людиною. Подумайте гарненько, чи варто це робити. Не слухайте чужих порад і обмежте контакти: ваша інтуїція 24 листопада буде кориснішою в роботі.

Риби

Ваш оптимістичний настій допоможе подолати всі складнощі цього дня і домогтися намічених цілей. Поговоріть із близькими друзями про те, що вас турбує, вислухайте поради. Їхня думка стане вам у пригоді. Не беріть додаткової роботи, залиште час на відпочинок і відновлення сил.

Також варто нагадати, що за Східним календарем 24 листопада — день Вогняного Собаки.

У деяких країнах Південно-Східної Азії він також відомий як день Таємної Собачки Бонді. Справа в тому, що кілька десятиліть тому, коли в одній з країн йшла війна, там працювали радянські вчені і лікарі, серед яких були і українці.

А оскільки справжній українець не може сидіти без діла, то вони крім лікування людей ще й проводили експерименти з тваринами. І одному вчених якимось чином вдалося вивести нову породу собак — красивих, розумних і спритних. Вона легко розуміла людей і могла точно виконувати всі їх вказівки, у тому числі і вивідувала місця розташування ворожих військ, малюючи лапою на піску схеми.

Собаку назвали дотепним ім'ям «Бонді» — на честь популярного тоді фільму про агента 007. Так згодом стали називати і всю породу її потомків.

Також в Азії вважають, що люди, які народилися в день Таємної Собачки Бонді, володіють майстерністю в тактиці і стратегії, і готові діяти першими у разі потреби, використовуючи ефект несподіванки.

«У відносинах з коханою половинкою важливо контролювати емоції, особливо в цей чутливий час. Щоб уникнути конфліктів, можете вийти разом кудись ввечері, наприклад, в театр, ресторан або на зустріч з друзями», — радять знавці Східної астрології пораду на сьогодні.

Нагадаємо також, що декому зі знаків Зодіака Всесвіт відправить до кінця тижня важливе попередження.



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