Допомагав ворогу готувати удари по енергетиці: працівника «Укренерго» звинувачують у співпраці з армією росії

Навдовзі у Дзержинському районному суді Харкова розглядатимуть справу місцевого колаборанта, який, будучи співробітником регіонального підрозділу «Укренерго», підтримував дружні зв"язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Під впливом товариша 62-річний харків"янин, маючи повний доступ до робочої бази даних, передавав ворогу інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави — АЕС, ТЕС та ТЕЦ.

Отримана інформація була використана окупантами при плануванні ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали харків’янина в порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою, чоловікові інкримінують частину 2 статті 28 та частину 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб).

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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні авіаексперт Валерій Романенко розповів «ФАКТАМ», чому росія не може завдавати по Україні таких потужних ударів з повітря, як у Маріуполі.

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