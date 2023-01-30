Направляв російські ракети на будинок своїх родичів і клянчив у окупантів за це гроші

У Харкові, де після влучання російської ракети по житловому будинку загинула жінка, співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який коригував ворожі удари по рідному місту. Чоловіка затримали у той момент, коли він крутився навколо одного з об'єктів критичної інфраструктури міста та намагався його сфотографувати.

Зрадником виявився безробітний мешканець Харкова, у якого в телефоні було виявлено листування з російськими кураторами.

- Представники російських спецслужб завербували харків'янина ще у листопаді минулого року, — розповіли «ФАКТАМ» у СБУ. — Поки що не можемо точно сказати, чи обіцяли окупанти зраднику якусь винагороду за його так звану роботу, але знаємо, що гроші він просив. Причому просив гроші за те, що навів ракетний удар по будинку, де жили його родичі. Це стало відомо з листування зрадника з росіянами. Російські куратори просили свого завербованого агента, щоб той розпитував друзів та знайомих про місця, де базуються українські військові. При чому ці куратори зовсім не дбали про безпеку зрадника та просили, щоб той активізувався і запитання ставив своїм знайомим конкретно, а не завуальовано. Мовляв, чи бачили десь військових? Росіяни при цьому не могли не розуміти, що за такого способу збору інформації їх агента рано чи пізно розкриють.

У СБУ надали нам фрагмент листування зрадника із росіянами.

«Тобі треба активізувати роботу. Походь містом, глянь, де базуються військові», — писали представники російських спецслужб. «Добре знаю одне місце. Достеменно знаю, де вони базуються. Єдине, переживаю, там дуже близькі мої рідні». Проте зрадник погодився назвати ці координати: «Я повідомлю. Можу зробити фото».

Незабаром навідник почав клянчити гроші у своїх кураторів за зраду родичів: «Не вважай за нахабство. Допоможи трохи грошима, якщо можна. Бо все сумно. А я все дізнаюся та повідомлю».

Харківський безробітний, найімовірніше, виявився ідейним зрадником. У нього на правому плечі було набито татуювання у вигляді російського герба. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Черкащині було затримано ще одного коригувальника ворожого вогню, який виявився місцевим лікарем.

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