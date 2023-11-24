Друга повістка — найбільш важлива: коли військовозобов’язаного можуть відправити на фронт

Російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку серед українців, тому намагається переконати всіх, що наша поліція намагається «пакувати» людей на вулицях, щоб вручити їм першу повістку й одразу відправити на фронт, де точаться запеклі бої.

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Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону.

При цьому військовий пояснив, що перша повістка вручається військовозобов'язаному громадянину віком від 18 до 60 років для уточнення його військово-облікових даних.

За такою повісткою він має з'явитися у свій ТЦК та СП, пройти медогляд для того, щоб з'ясувати чи він придатний за станом здоров'я проходити військову службу по мобілізації. Також необхідно надати весь пакет документів про фах, освіту, сімейний стан, наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

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Якщо у військовозобов'язаного є причини для відстрочки, то він надає ці всі документи й відповідно до мобілізації він не залучається.

Водночас якщо є скарги на здоров'я і чоловіка визнають обмежено придатним, то таких людей можуть призвати, але за потреби й для проходження служби в тилу.

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«Коли ж військовозобов'язаний чоловік пройшов медичний огляд, надав всі необхідні документи й в нього немає причин для отримання відстрочки, здоров'я дозволяє проходити військову службу за мобілізацією і лише за потреби його професії йому тоді вже дають другу повістку. Це може бути в певному періоді часі», — пояснив Фітьо.

Тобто, за його словами, друга повістка — це коли військовозобов'язаного викликають за мобілізаційним розпорядженням. Відповідно до якого військовозобов'язаний скеровується в навчальний центр. Де він проходить навчання від одного місяця.

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«Це базовий військовий вишкіл професії стрільця. Якщо ж професія складніша, наприклад, оператор-навідник чи оператор дронів, то навчання збільшується в кількості пропорційно програмі, це може бути один місяць, два чи три», — додав начальника служби зв’язків з громадськістю.

Він нагадав, що також навчання проходять за кордоном — в Британії, Німеччині, Іспанії та інших країнах-партнерах.

«Лише після цього, як відбулося злагодження, навчання, то військовослужбовець мобілізований відправляється до свого підрозділу», — зазначив Фітьо.

Нагадаємо, останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції доручили активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків. У Львівській області працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язали перевіряти документи у військовозобов'язаних.

Крім того, що у Харкові влада виступила з досить незвичною пропозицією — там чоловіків призовного віку будуть шукати у розважальних закладах.

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