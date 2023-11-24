Побачимо новий шлях: тарологиня розповіла про важливу подію, яка змінить настрій українців через кілька тижнів

На відміну від мольфара і відьми, які вважають, що війна завершиться протягом трьох років, популярна в соціальних мережах українська екстрасенс та тарологиня Ірина Клевер не стала називати конкретних термінів, але заявила, що за кілька тижнів має статися подія, яка подарує українцям надію на закінчення війни.

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Це Ірина побачила у своєму новому розкладі, про що заявила під час інтерв'ю на одному з YouTube-каналів.

За її словами, наразі це таємна інформація і так триватиме ще близько чотирьох тижнів, тобто до Нового року. Але потім її відкриють для широкого загалу.

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«І тоді буде для України хоча б бачитися новий шлях. Це побачать не лише люди, які працюють із певними інструментами на кшталт карт, рун чи іншими. Це зможе побачити і звичайна людина теж», — наголосила Ірина.

Вона також розповіла, що відбувається у росії. За її словами, у медійному просторі часто став з'являтися нинішній секретар Ради безпеки росії, екскерівник фсб микола патрушев. Він виконує роль помічника, оскільки «король», тобто путін помер, а наступника ще немає. Тому патрушев «сам себе коронував і керує». За її словами, це триватиме недовго, близько п'яти тижнів.

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Тарологиня розповіла, чи змусять Україну поступитися територією заради завершення війни. Вона наголосила, що на президента України Володимира Зеленського вже починають тиснути, ставлячи ультиматуми.

За її словами, навіть якщо Україну «дотиснуть» і вона погодиться, це не означатиме кінець боротьби за свої землі. Врешті-решт Україна доб'ється отримання документа про возз'єднання земель.

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