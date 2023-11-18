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Карта миру і паж жезлів: мольфар і відьма зробили розклад на картах про закінчення війни

17:57 18 листопада 2023
Таролог

«Мольфар» Макс Гордєєв та «головна відьма України» Марія Тиха вирішили об'єднати свої зусилля задля того, щоб дізнатися, чи закінчиться війна в найближчі три роки, чи буде продовжуватись набагато довше, як прогнозують деякі екстрасенси та військові експерти.

Про це пише «Апостроф».

Мольфар Гордєєв запропонував відьмі Марії Тихій витягнути з колоди по одній карті Таро, яка стане сигнифікатором (уособленням) ситуації з агресією рф проти України. За його словами, за однією цією картою буде видно загальну ситуацію.

«Чітке питання: чи закінчиться війна у найближчі три роки», — сказав Гордєєв.

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Макс Гордєєв і Марія Тиха

Після цього відьма виклала на стіл одну з карт Таро.

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«Карта миру», — лаконічно сказала Тиха.

Мольфар виклав і свою карту.

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«Паж жезлів. Ця карта — звістка. Тобто, приємна, несподівана новина. І на додаток… Відновлення, дуже сильне відновлення бачу. Бачу, що війна ще рік точно ще буде. Також, я впевнений, що ми переможемо і варіантів інших немає», — наголосив мольфар Гордєєв.

Тому, виходячи з результатів карткового розкладу, найімовірнішим сценарієм залишається той, в якому російсько-українська війна триватиме ще щонайменше рік, але закінчиться протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, що раніше Марія Тиха запевнила, що спочатку буде звільнено Херсонську область, а потім — Крим. Крім того, вона передбачила нові удари ЗСУ по російських кораблях.

Також варто нагадати, що, на думку відомого астролога Влада Росса, 24 листопада Марс залишить Скорпіон, і війна середньої тяжкості, зокрема, під Бахмутом та під Авдіївкою, поступово переходитиме до найнижчої стадії військової напруги. Астролог додав, що зниження конфліктності спостерігатиметься в усьому світі. А до Нового року війна якщо не закінчиться, то перейде в стадію протистояння 2014−2022 років.

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