Люди повинні все розуміти: Зеленський анонсував новий комплексний план з мобілізації в Україні

Попри наміри народних обранців внести низку змін в законодавство щодо мобілізації, в Україні на державному рівні підготують комплексний план з цього питання.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві.

Очільник держави зазначив, що питання мобілізації є складним і дуже актуальним. Це питання стосується ТЦК, ВЛК, демобілізації і власне мобілізації.

За словами Зеленського, сьогодні відбулася комплексна доповідь про те, які існують виклики, як вирішити поточні питання, що треба зробити, які саме внести законодавчі зміни і хто повинен це зробити.

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«Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно. Але я хотів би, щоби люди розуміли увесь план дій — куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. В мобілізації дуже важливо, щоб знаєте — як із пункту „А“ в пункт „Б“. Щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту „А“ і розуміємо куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплесний план з цього питання буде на наступному тижні», — наголосив президент.

Глава держави додав, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, бо ще є економічні питання.

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«Вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні», — відзначив Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що голова фракції «Слуга Народу» у Верховній раді Давид Арахамія заявив, що в Україні проводять обговорення щодо можливих змін в процедурі демобілізації військових ЗСУ. Документ, регулюючий це питання, може з'явитися вже до кінця цього року.

Також зазначимо, що останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції доручили активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків. А на Харківщині потенційних ухилянтів шукатимуть в розважальних закладах.

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