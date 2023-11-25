Понад 70 «шахедів» атакували вночі Україну: у Повітряних силах розповіли, скільки з них збила ППО

Під час нічної атаки дронами-камікадзе 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу типу Shahed.

«Усього зафіксовано пуски близько 75 „шахедів“ з двох напрямків — Приморсько-Ахтарськ (рф) та району Курської області (рф). Основний напрямок удару — місто Київ», — повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ та додають, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській.

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До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136». Переважна більшість — на Київщині. Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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Командувач Об`єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв поточнив, що у Північній операційній зоні Силами оборони України було знищено 55 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів. З них 28 БПЛА — мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, що оснащені великокаліберними кулеметами, ПЗРК та зенітними гарматами.

Фото зі сторінки С.Наєва

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Зокрема, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському — 4 дрони-камікадзе, а на Київському — 17 ворожих БПЛА.

Фото зі сторінки С.Наєва

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На масовану ворожу атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський, назвавший її «свідомим терором».

«Більше 70 „шахедів“ у ніч на День памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво росії пишається тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне», — зазначив він.

Нагадаємо, що рік тому росіяни такж влаштували масовану ракетну атаку на Україну, у тому числі й Київ. Тоді фіксувалися влучання в критичну інфраструктуру. Були загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Фото зі сторінки Сергія Наєва

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