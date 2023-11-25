Наймасовіша атака дронів на Київ з початку вторгнення: у кількох районах руйнування через уламки, що впали (фото, відео)

У четверту суботу останнього осіннього місяці, 25 листопада, коли в Україні вшановують пам`ять жертв Голодомору, росіяни влаштували наймасованішу атаку дронами на столицю. Як і минулого року, коли були влучання по критичній інфраструктурі та жертви.

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Тривога, яка була оголошена вночі, триває й досі, близько шести годин. Наразі відомо, що атака «шахедами» продовжується. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також уламки впали на відкритій місцевості.

«У Соломʼянському районі загоряння в кількох місцях — у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Також у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці», — зазначив він. Пізніше стало відомо, що в цьому районі двоє постраждалих, яким допомогу надали на місці.

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Такожу Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки — рятувальники працювали над деблокуванням двох жінок.

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«У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку. У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники слідують на місце», — пише Віталій Кличко та додає, що надзвичайні служби виїжджали й до Печерського району, де також фіксувалося падіння уламків.

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За даними КМВА, в Печерському районі уламки впали на незабудовану територію.

«В столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. Причини з’ясовуються. Тривають роботи з відновлення. Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина — пошкодження внаслідок обстрілу. Триває обстеження для з’ясування причин», — йдеться у повідомленні.

В Повітряних Силах ВСУ повідомляли про рекордну кількість БПЛА, який випустив по Україні противник.

За інформацією речника КМВА Михайла Шаманова, наразі відомо про збиття понад 40 ворожих дронів.

Нагадаємо, що напередодні також відбувалася атака дронами-камікадзе, але не масована — ППО збила усі три баражаючі боєприпаси.

Фото з мережі

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