«Нас хотіли ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли», — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який назвав масований удар дронами-камікадзе по Україні у День пам`яті жертв Голодомору «свідомим терором», звернувся до українців та зазначив що світ має об’єднатись і засудити злочини минулого та зупинити злочини сьогодення.

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«В День пам’яті жертв голодоморів ми відчуваємо великий біль і гнів водночас. Від неможливості забути, зрозуміти й тим паче пробачити жахливі злочини геноциду, який пережив український народ у ХХ столітті. Ми дякуємо всім державам, які разом з Україною відновлюють історичну правду та справедливість, усім, хто називає речі своїми іменами», — сказав Зеленський та додав: «Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей — мільйони жертв голодоморів».

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Володими Зеленський висловив вдячність всім державам, які офіційно визнали Голодомор злочином проти людей, проти України.

Ексклюзивний матеріал «Не побоявся потайки фотографувати жертв Голодомору, відсидівши багато років в більшовицькій тюрмі: карколомна історія життя автора унікальних знімків» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото Офісу президента

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