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Події

На Львівщині нетвереза водійка збила поліцейську на тротуарі

10:50 30 травня 2023
ДТП

У Яворові на Львівщині нетвереза водійка автомобіля на тротуарі збила поліцейську.

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 29 травня близько 15.20 на вулиці Львівській у Яворові.

34-річна водійка автомобіля Toyota RAV4 не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 25-річну співробітницю поліції.

Внаслідок ДТП поліцейська отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

За попередньою інформацією медиків, водійка автомобіля на момент ДТП перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Її доставили до лікарні для встановлення стану сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. В рамках розслідування будуть проведені експертизи та слідчі дії, повідомили в поліції.

Нагадаємо, 25 травня близько 23:55 у Києві голова Макарівського суду, який керував автомобілем Lexus ES350, збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей.

Більш детально про смертельну ДТП читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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