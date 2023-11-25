«Спеціалізувався» на сплячих пасажирах: поліція спіймала винахідливого злодія, який промишляв у поїздах (фото)

В Україні триває боротьба зі злочинністю. Правоохоронці викрили злочинця, який обкрадав пасажирів у потягах. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

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«Зловмисник купував квитки на потяги та обкрадав пасажирів, коли ті спали. Чоловік забирав усе цінне майно. Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. За вчинення крадіжок йому загрожує до 8 років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

За словами заступника начальника відділу поліції № 1 Вінницького райуправління Віталія Кучерука, крадіжки сумок та рюкзаків з грошима й цінними речами зловмисник здійснював у нічний час.

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«Викрадені гаджети — мобільні телефони, електронні книги та іншу техніку, здавав у ломбарди, а банківськими картками розраховувався у магазинах та аптеках. Коли гроші на картках закінчувались — чоловік позбувався речового доказу. Загалом зловмисник привласнив понад 30 тисяч гривень, які були на банківських картках. Речові докази не вилучено, у зв’язку із реалізацією та розтратою», — повідомили в поліції.

Наразі 40-річний чоловік, житель Вінницького району перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів.

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Триває досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На наступні 8 років чоловік ризикує потрапити за грати.

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