Остання неділя місяця, 26 листопада, чудово підходить для спілкування та пошуку нових однодумців, вважають астрологи.

Знайомства з цікавими людьми обіцяють важливий досвід, який стане в нагоді для вирішення завдань та уникнення помилок, впевнені фахівці.

РЕКЛАМА

Овен

Використовуйте день, щоб зайнятися плануванням, поговоріть із колегами або партнерами, обговоріть подальші кроки. Можливо, вам захочеться щось змінити у своєму житті, і зірки радять почати з власної оселі: розібрати старі речі, звільнити місце для нового і цікавого.

РЕКЛАМА

Телець

Зараз у вас енергія на низькому рівні, тому потрібно докладати зусиль, щоб не пропустити якісь важливі розмови чи події. Тельцям корисно провести час на самоті, поміркувати й емоційно розслабитися. Поспілкуйтеся з приємними людьми на цікаві легкі теми.

РЕКЛАМА

Близнюки

Тримайтеся далі від ризикованих заходів і не піддавайтеся на провокації оточення. 26 листопада будь-яка авантюра приверне до вас неприємності, і ліквідовувати наслідки доведеться довгий час. Можливо, друзі запропонують вам узяти участь у якійсь витівці, але краще від цього відмовитися.

РЕКЛАМА

Рак

Прислухайтеся до своєї інтуїції і намагайтеся дотримуватися її порад. Навколишні потребуватимуть вашого товариства або поради: не відмовляйте їм, допоможіть у складній ситуації. Приділіть час своїм потребам, зробіть те, що в будні не вдається. В особистих стосунках у Раків усе складається чудово.

Лев

Вам вдасться вирішити складне завдання або закінчити якусь важливу справу. Леви відчують прилив сил, настрій помітно поліпшиться. Відповідь, яку ви довго шукали, лежатиме на поверхні й не потребуватиме додаткових зусиль. Зірки радять провести активне тренування 26 листопада.

Діва

Сьогодні у вас підвищений емоційний фон і є ймовірність, що ви чимось серйозно захопитеся. Також у Дів буде потреба розповісти про свої почуття і переживання близькій людині. Вам під силу подолати соціальні бар'єри і виконати якусь складну або незвичайну справу.

Терези

Постарайтеся не замикатися в собі, а уважно спостерігати за тим, що відбувається навколо вас, підлаштовуватися під нові обставини або під настрій потрібних вам людей. У напружених ситуаціях проявляйте гнучкість, використовуйте почуття гумору. Відганяйте похмурі або сумні думки, зберігайте позитив.

Скорпіон

Вам хочеться уваги від оточення, компліментів і визнання ваших заслуг. Для цього Скорпіонам треба бути більш ініціативними, залучати до себе активних людей, не соромитися себе рекламувати. Пропозиції зі зрозумілими або знайомими вам правилами варто прийняти.

Стрілець

Відкладіть поки що вбік нові проєкти, сьогодні краще займатися завершенням уже розпочатих справ і звільняти місце для майбутнього. Поспіх може призвести до помилок і проблем, тому, чим би ви не займалися, дійте обачно і в комфортному темпі. Так ви встигнете зробити більше.

Козоріг

Підвищена тривожність Козерогів 26 листопада заважатиме спілкуванню. Вам захочеться драматизувати ситуацію і надавати великого значення дрібним подіям. Уже завтра до вас повернеться емоційна стабільність і спокій, а сьогодні постарайтеся стежити за самопочуттям і не засмучуватися.

Водолій

Поділіться корисним досвідом із близькими людьми, підтримайте їх, якщо вони цього потребують. Однак зірки радять не тиснути на співрозмовника, поважати його вибір. У роботі сьогодні використовуйте творчий підхід, незвичайні методи: так ви досягнете найкращих результатів.

Риби

Приготуйтеся, що доведеться змінювати плани і підлаштовуватися під нові обставини. Ви отримаєте новини, які можуть вибити вас із колії. Будь-яку інформацію сьогодні слід перевіряти і не вірити всьому, що вам говорять. Вечір проведіть у якомусь цікавому місці, повеселіться з друзями.

Також нагадаємо, що за Східним гороскопом, 26 листопада — день Земляного Щура, якого часто називають Щуром-Чаєлюбом за любов до ігор на чайних плантаціях в Китаї та країнах Південно-Східної Азії.

Щур завжди він готовий допомагати іншим, навіть без прохання. Він активно працює над своїми недоліками, прагнучи здобути прихильність тих, кого він полюбив. Це допомагає компенсувати його негативні риси та висвітлює його щирість та відкритість, притаманні цьому знаку.

Сьогодні особливо важливо берегти гроші — кожна копійка має значення. Рекомендується утриматися від ділових переговорів, бо вони можуть не принести очікуваних результатів.

«Якщо ви ще не у стосунках, проведіть цей день разом з об'єктом вашої симпатії і висловлюйте свої почуття діями, а не обмежуйтеся словами. Не загубіть свій шанс на взаєморозуміння», — радять знавці Східної астрології.

Про те, кому останній день цього тижня принесе «круті» зміни, читайте в гороскопі «ФАКТІВ».

544

Читайте нас у Facebook та Instagram