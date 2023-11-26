Одеську область засипало снігом: на яких трасах обмежено рух транспорту (відео)

У неділю, 26 листопада, в Одеській області перекрили рух на автомобільних дорогах загального значення у зв'язку з негодою. Регіон накрила сильна хуртовина, на дорогах замети та ожеледиця.

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Про припинення руху повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє про перекриття руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса-Рені та М-28 Одеса-Южне», — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, обмеження руху будуть тривати орієнтовно 12 годин — від 8.30 години 26 листопада. Інформацію про відновлення руху автотранспорту обіцяють надати додатково.

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«Просимо всіх водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Наразі на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП», — йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одеській області очікуються хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер до 25−30 м/с. У мережі публікують кадри, на яких помітно, що регіон активно засипає снігом, особливо Ізмаїльський район.

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Повідомляється, що у деяких населених пунктах зникло світло. На дорогах фіксують велику кількість аварій.

У міськраді Одеси також попереджають про ожеледицю на Київському та Тираспольському шосе, а також та Шкодовій горі.

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Тим часом у Службі відновлення розвитку інфраструктури уточнили, що через погіршення погоди на трасах М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об'їзд Одеси) перекрили рух для вантажівок. Обмеження ввели о 8:30, вони діятимуть щонайменше протягом 12 годин. Згодом прийшло повідомлення, що трасу М-15 Одеса-Рені повністю перекрили для всіх видів транспорту. Також введено обмеження в русі для вантажівок на автодорозі М-05 Київ — Одеса.

Рятувальники закликали українців на вихідні залишатися вдома. Адже синоптики прогнозують на 26 — 27 листопада суттєве ускладнення погодних умов майже на всій території України. Опади можуть спричинити замети та ожеледицю на дорогах.

Як повідомляли «ФАКТИ», у зв'язку з погіршенням погодних умов, влада Києва у понеділок, 27 листопада, обмежила в'їзд у столицю великогабаритного транспорту. Водіїв та пішоходів просять зважати на погодні умови й бути максимально обережними на дорогах.

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