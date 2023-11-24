В Україні оголошено штормове попередження, частина Львівщини залишилась без світла
В суботу, 24 листопада, в Україні знову оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, очікується сильний вітер.
«24 листопада в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15−20 м/с, у Карпатах 25−30 м/с», — йдеться у попередженні.
Як зазначається, І рівень небезпечності оголошено по всій країні, крім таких областей:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Донецька;
- АР Крим.
Також на сьогодні штормове попередження оголошено у Києві. За даними синоптиків, пориви віру у столиці сягатимуть 15−20 м/с, при цьому стовпчики термометрів підвищаться до 3−5° тепла.
Крім того, синоптики публікують прогноз на сьогодні: за їх даними, в Україні буде хмарно.
У західних, північних та північно-східних областях очікується дощ. На решті території збережеться погода без істотних опадів.
Вітер буде південно-західний, 7−12 м/с. В Україні, крім південної частини, пориви сягатимуть 15−20 м/с, а в Карпатах — 25−30 м/с.
Температура вдень буде на рівні 1−6° тепла, у південній частині повітря прогріється до 6−11°. В Карпатах сніг, температура вдень становитиме близько «нуля».
Нагадаємо, що за прогнозом, на вихідних в Україну повернеться потепління, але воно буде недовгим.