В Україні оголошено штормове попередження, частина Львівщини залишилась без світла

В суботу, 24 листопада, в Україні знову оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, очікується сильний вітер.

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«24 листопада в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15−20 м/с, у Карпатах 25−30 м/с», — йдеться у попередженні.

Як зазначається, І рівень небезпечності оголошено по всій країні, крім таких областей:

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Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Донецька;

АР Крим.

Також на сьогодні штормове попередження оголошено у Києві. За даними синоптиків, пориви віру у столиці сягатимуть 15−20 м/с, при цьому стовпчики термометрів підвищаться до 3−5° тепла.

Крім того, синоптики публікують прогноз на сьогодні: за їх даними, в Україні буде хмарно.

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У західних, північних та північно-східних областях очікується дощ. На решті території збережеться погода без істотних опадів.

Вітер буде південно-західний, 7−12 м/с. В Україні, крім південної частини, пориви сягатимуть 15−20 м/с, а в Карпатах — 25−30 м/с.

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Температура вдень буде на рівні 1−6° тепла, у південній частині повітря прогріється до 6−11°. В Карпатах сніг, температура вдень становитиме близько «нуля».

Прогноз Гідтрометцентру на 24 листопада 2023

Нагадаємо, що за прогнозом, на вихідних в Україну повернеться потепління, але воно буде недовгим.



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