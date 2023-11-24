У Києві обмежать в’їзд у місто: що сталося

Вже цими вихідними Україну може накрити новий сніговий циклон — не стане виключенням і столиця, де прогнозують сильні снігопади й ожеледицю.



Як повідомили у КМДА, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17−22 метрів на секунду, тож вірогідні хуртовини, снігові замети, а на дорогах — ожеледиця.

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З цієї причини в'їзд у місто великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений.

Водіїв і пішоходів просять зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах.

«Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою, — не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки», — наголосив міський голова Віталій Кличко.

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Він також додав, що цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки «Київавтодору». Для боротьби з ожеледицею загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 24 листопада, в Україні оголошено штормове попередження, а частина Львівщини через потужний вітер залишилась без світла.

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