Троє з чотирьох американців негативно ставляться до президента путіна

Думки про очільника кремля схожі серед американських демократів і республіканців. У той час як демократам в переважній більшості подобається президент України Володимир Зеленський, якого активно підтримує президент-демократ Байден (64% ставляться до нього позитивно, 19% - негативно), республіканці розділилися: 39% ставляться до нього позитивно, 36% - негативно. Про це свідчать результати опитування The Economist, проведеного спільно з YouGov.

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Американці в переважній більшості симпатизують Україні, а не росії у війні між двома країнами. Лише 18% вважають, що більшість або всі атаки росії були спрямовані на військові, а не цивільні об'єкти (40% говорять так про об'єкти Ізраїлю в Газі). Три чверті опитаних ставляться до президента росії путіна негативно.

Американці розділилися в думках щодо того, на чиєму боці зараз перемога у російсько-українській війні. Стільки американців хотіли б зменшити військову допомогу США Україні, скільки й збільшити її. Майже троє з чотирьох американців підтримали б припинення вогню в російсько-українському конфлікті.

Респонденти були відібрані з панелі YouGov за допомогою вибіркового зіставлення. Вибірка була зважена відповідно до статі, віку, раси, освіти, явки та голосування на виборах 2020 року, базової ідентифікації партії та поточного статусу реєстрації виборців.

Раніше повідомлялось, що США запровадили нові санкції проти десятків осіб, компаній та організацій, які підтримують країну-окупантку в її агресивній війні проти України.

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