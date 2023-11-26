Може спалахнути скандал: нардеп стверджує, що в його квартирі правоохоронці намагались встановити «жучок»

Народний обранець від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, який нещодавно стверджував, що на Банковій прийняли рішення провести у наступному році вибори, вважає, що співробітники спецслужб намагалися встановити в його житлі прослуховуючий пристрій.

РЕКЛАМА

«Сьогодні співробітник СБУ намагався встановити прослуховуючий пристрій в моїй квартирі», — написав він в Telegram.

За словами Гончаренка, тиждень тому у нього вдома зламався інтернет, і він збирався зайнятись цим питання після повернення з столиці. Але «майстер» сам подзвонив йому без жодного виклику і з'явився в неділю, коли на вулиці вирувала люта негода.

Пильний нардеп вирішив перевірити всі обставини виклику, і зателефонував до компанії-провайдера, і на свій подив виявив, що до нього нікого не відправляли. Тоді Гончаренко викликав поліцію.

РЕКЛАМА

Почувши це, «ремонтник» начебто дістав свій другий телефон, комусь зателефонував комусь і сказав «він викликає поліцію». І поклав слухавку. На питання кому дзвонив — сказав менеджеру. При цьому його посвідчення виявилося, на думку нардепа, схожим на підробне, і виписано на компанію, назва якої на одну літеру відрізняється від провайдера нардепа.

«По закону встановлення прослуховування народного депутата має бути за погодженням Генерального прокурора України, або його заступника, який виконує обовʼязки. Якщо цього не сталось — Служба Безпеки України порушила закон!», — вважає народний обранець.

РЕКЛАМА

Тому про намагання начебто встановити прослуховуючий пристрій Олексій Гончаренко повідомив не лише поліцію, але міжнародних партнерів України.

Чим завершився інцидент, нардеп поки що не повідомляє.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше з обшуком до іншого чинного народного обранця прийшли співробітники НАБУ.

270

Читайте нас у Facebook та Instagram