«Зараз таких вкидів чекає лише росія»: Зеленський заявив про «невчасність» виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський, який раніше заявляв, що балотуватиметься вдруге, якщо вибори відбудуться під час війни, і що не планує йти на другий термін після її закінчення, заявив, що наразі вибори не на часі.

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У своєму черговому відеозверненні він зазначив, що зараз, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідальними є вкидання суспільство тематики виборів.

«Нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді», — заявив Зеленський.

Відреагували на звернення і у президентській фракції «Слуга народу» — її керівник Давид Арахамія зазначив, що «для всіх, хто розхитував тему виборів цієї весни — відповідь від президента коротка та проста: вибори не на часі.

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«Вважаю цим треба закінчити цю тему на деякий час і сфокусуватись на посиленні обороноздатності держави», — додав він.

А нардеп «ЄС» Олексій Гончаренко, який днями повідомляв, що Володимир Зеленський волів провести президентські вибори у березні 2024 року, і що це питання вирішене, зазначив, що перевіряв свій інсайд у трьох джерел в Офісі президента.

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«Три людини в ОП підтвердили напряму мені, що розмова, де Зеленський сказав „Готуйтесь до виборів, я все вирішив“ — була», — повідомив він та, коментуючи нинішню заяву президента, додав: «Я задоволений, що Зеленський заперечив проведення виборів. Це правильно. І це вірний ход. Вибори — не потрібні. Не на часі. На тому і порішали. А тепер сфокусуємось на перемозі».

До речі, раніше президент не відкидав проведення виборів під час війни за умови забезпечення безпеки.

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А влітку цього року в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук він казав, що вибори під час війни в Україні забороняє чинне законодавство. Втім, парламент може його змінити, якщо іноземні партнери погодяться виконати кілька умов, повідомляла інформагенція «РБК-Україна». Це, знов таки, безпекові аспекти, а також фінанси.

Розповідаючи про свою зустріч з сенатором від Республіканської партії Лінсді Гремом, який казав про необхідність проведення виборів, Зеленский зазначив: «Я сказав, якщо ви готові дати мені 5 млрд, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 млрд. Мені здається саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у військовий — я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду».

Він також зазначав, що прозорість виборів потрібно забезпечувати спільно з США та Європою, які, за умови їхнього проведення, мали б направити в Україну своїх спостерігачів, включаючи лінію фронту.

Нагадаємо, що останні соціологічні дослідження показали ставлення українців до виборів під час війни. Так, позитивно висловилися 15,1% опитаних, негативно — 63,8%. При цьому після війни 51% українців готові довірити владу в Україні політичній силі, заснованій військовими. Такі дані оприлюднив Центр Разумкова.

Фото ОП

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