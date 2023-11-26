Мегашторм у Криму: півострів заливають 8-метрові хвилі

Пои південь У країни замітає снігом, у анексованому Криму почався сильний шторм.

Місцеві паблі ки викладають просто-таки апокаліптичні відео.

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Повідомляється, що під воду пішла траса Саки-Євпаторія.

Згідно з даними моніторингової системи Poseidon, хвилі можуть сягати 6−8 метрів і пік хвиль очікується з 21:00 26 листопада до опівночі.

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Водночас сила вітру становитиме від 7 за шкалою Ботфорта (максимальним значенням є 14 балів).

В окупаційній адміністрації Скадовського муніципального округу назвали негоду «Штормом століття» і прогнозують, що основний удар візьме на себе схід Криму і Севастополь, інформує 24 канал.

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А в Ялті тим часом пішов сильний град.

Окрім того, майже у всії містах півострова спостерігається масове падіння дерев на проїжджу частину доріг.

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Падіння дерев у Євпаторії

Нагадаємо, що синоптикиня розповіла, якою погодою почнеться робочий тиждень в Україні.

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