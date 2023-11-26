Мегашторм у Криму: півострів заливають 8-метрові хвилі
Пои південь України замітає снігом, у анексованому Криму почався сильний шторм.
Місцеві пабліки викладають просто-таки апокаліптичні відео.
Повідомляється, що під воду пішла траса Саки-Євпаторія.
Згідно з даними моніторингової системи Poseidon, хвилі можуть сягати 6−8 метрів і пік хвиль очікується з 21:00 26 листопада до опівночі.
Водночас сила вітру становитиме від 7 за шкалою Ботфорта (максимальним значенням є 14 балів).
В окупаційній адміністрації Скадовського муніципального округу назвали негоду «Штормом століття» і прогнозують, що основний удар візьме на себе схід Криму і Севастополь, інформує 24 канал.
А в Ялті тим часом пішов сильний град.
Окрім того, майже у всії містах півострова спостерігається масове падіння дерев на проїжджу частину доріг.
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