Волонтер Роман Донік відреагував на пост у соціальних мережах, опублікований «слугою народу» Мар`яною Безуглою, яка є заступницею голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Безугла закинула Головкому ЗСУ Валерію Залужному, що він «не зміг надати план задуму на 2024 рік». Стверджувала, що військві не дали відповідь на те, як вони «бачать війну» і «що з ротацією та демобілізацією», та додала, що «напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти». Цей пост викликав бурхливу реацію у соцмережах.

«Мар'яна Безугла, ви дійсно хочете про це поговорити? Впевнені? Ок, давайте про це поговорим. Проблема в тім, що у Генштаба є план дій. Навіть кілька, — пише Роман Донік, який раніше попереджав, що загроза втратити державу або ще більшу частину її ще не минула, на своїй сторінці у соцмережі. — Бо таку задачу Генштабу ставили на ставці та в Міноборони. Причому давно. І це не секрет якийсь.

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І ці плани опрацьовані. І там все пораховано. Скільки людей треба відмобілізувати, скільки і якої зброї треба, скільки боєприпасів. Скільки бригад розгорнути. З якою технікою.



І саме головне — скільки грошей. В американських доларах. Причому є кілька варіантів планів. Наприклад, на кордоні 91 року в 24 року. І у 25. І на кордоні на момент повномасштабки. Наступного року. І у 25. Це все пораховано. Там вміють в планування.

Чому вам це не довели? Якщо ви не брешете, що не довели.

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Може тому, що є різниця між тим що пише ГШ в мобілізаційних директивах і в реальній кількості мобрезерву, який спроможні забезпечити ТЦК? Бо закони — то ваша парафія, відповідальність, бронювання.

І відповідальність ухилянтів та відказніків — то ваше загравання з електоратом. То закони, які не працюють. Люди по півтора роки в окопах, бо ви боїтесь собі зіпсувати рейтинги.

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Навіть збір людей для ТЦК — то обов'язки місцевої влади. Голови ОДА та ВЦА відповідальні особи. Із залученням поліції та МВС. А от ТЦК повинні облікувати, інформувати, сформувати згідно директиви та відправити. От і подивіться, скільки людей не додає виконавча влада кожного місяця, стільки і є потреби на сьогодні. Помножте на кількість місяців, та відніміть тих, кого призвали. І ви побачите, скільки людей сьогодні не вистачає в ЗСУ, щоб почати планувати, а не гасити пожежі.



А ще може тому, що ви не можете забезпечити війська снарядами, патронами, зброєю та технікою? Коли по 30 снарядів на бригаду на добу при наступаючому ворогу? Коли у танкістів нема чим стріляти, це чия проблема? ГШ, чи МО? Чи може це влада, частиною якої ви є, не змогла забезпечити військо?



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А може тому, що ви всією партією та Кабміном не у змозі забезпечити війська самим необхідним? Там, де по військовим розрахункам треба 30 машин розмінування, МО надає 5. Й ті інколи ви своїми фоточками зливаєте в мережу перед самим виходом. Про армію дронів вже всі багато чули і це вже навіть не смішно. І про армію РЕБ.

Турнікети, кажете? Залужний не забезпечив турнікетами? Чи то повинен був зробити спочатку Таран, потім Рєзніков?

David Braun, дуже багато людей тимчасово закрили для себе публічне обговорення політичних моментів. Але це так не працює. Ви зараз відкриваєте портал в пекло. Ціна питання — держава.

Насправді це все може дуже х… во закінчитися. Дуже багато людей мовчать не тому, що ім нема чого сказати. А тому, що типу «неначасі». І про деяких військових, і про політиків, і про весь треш, що відбувається.

Безугла відчиняє скриньку Пандори. Тим більше, вона навмисно провокує, перекладаючи всю відповідальність з політиків та виконавчої влади на військових. Дуже багато де бреше. Причому бреше вибірково, дуже суб'єктивно і намагаючись зачепити «болістні теми». Навмисно користуючись тим, що більшість цивільних не розуміють всі ті підпорядкування та рівні взаємодії. Нападки на війсьових закінчаться дуже погано. Суспільство почне захищати військових. Потім це вже буде не відкотити".

Фото із соцмережі

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