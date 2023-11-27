Досудове розслідування авіакатастрофи з очільником МВС у Броварах завершено: що стало відомо про причини трагедії (відео)

В Україні завершили досудове розслідування стосовно п’ятьох посадових осіб ДСНС, дії яких призвели до авіатрощі у Броварах 18 січня, коли загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники.

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Як повідомляють в Держбюро розслідувань, посадовці порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.

У січні 2023 року для перевезення делегації МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей залучили до гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

«Жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував або не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки», — йдеться у повідомленні.

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Фото ДБР

Тоді, окрім членів делегації та льотчиків загинули чотири жінки та малолітня дитина. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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Посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 КК України), а начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

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Наразі підозрюваним у кримінальному провадженні, їх захисникам та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, що влітку цього року фігурантам обрали запобіжні заходи: чотирьох підозрюваних відправили під вартою без можливості внесення застави, а начальника служби безпеки польотів помістили під цілодобовий домашній арешт.

Фото з сайту ДБР

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